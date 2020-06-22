Трампа обвинили в желании видеть пророссийского президента на Украине

Экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своей книге мемуаров написал, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель в 2018 году заявил о желании видеть на посту главы Украины пророссийского политика. Об этом пишет Страна.ua.

Такое мнение Трамп высказал в 2018 году в ходе саммита G20, который проходил в Аргентине, пишет Болтон.

По его словам, американский президент заявил Меркель, что пророссийский кандидат на посту главы Украины мог бы предотвратить возможную новую мировую войну.

«Русским бы это очень понравилось», — цитирует экс-советник слова Трампа в своей книге.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

Суд разрешил публикацию книги, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров.

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