Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам

Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC News.

По его словам, президент России «исчерпывающим образом» проводит подготовку к встречам. Болтон отметил, что Путин «знает людей, с которыми разговаривает», а также «думает о том, что хочет сказать, думает о тех целях, которые хочет достичь».

«Я полагаю, что это тот уровень подготовки, скрупулезности, планирования заранее, которые просто не вяжутся с Дональдом Трампом», — сказал Болтон.

Экс-советник считает, что у Путина всегда имеется план, которому тот следует.

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