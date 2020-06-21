Трамп предложил ввести тюремное заключение за сожжение флага США

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением ввести наказание за сожжение национального флага. Об этом сообщает Forbes.

Соответствующее заявление американский лидер сделал в ходе митинга в городе Талса штат Оклахома.

По его мнению, за сожжение флага США должно быть предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на один год.

«Мы должны принять закон, что если кто-то сжигает американский флаг, он отправляется в тюрьму на один год», — подчеркнул Трамп.

Текущее американское законодательство не запрещает сожжение флага согласно первой поправке Конституции США о свободе слова.