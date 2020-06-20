Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.

Окружной судья Ройс Ламберт осудил отказ Болтона от проверки книги разведывательными органами, что может привести к непоправимому ущербу национальной безопасности, указано в сообщении. При этом судья назвал запрет публикации невозможным, так как 200 тысяч экземпляров уже распространены среди продавцов книг по всей стране.

«Один преданный человек с книгой в руках мог бы распространить ее содержание повсюду», – отметил Ламберт.

Ранее сообщалось, что министерство юстиции США подало судебный иск к экс-помощнику президента по национальной безопасности Джону Болтону из-за готовящейся публикации его книги.

В октябре 2019 года стало известно, что Болтон намерен написать книгу о своей работе на посту советника по национальной безопасности. Трамп отправил его в отставку за месяц до этого, объяснив свое решение сильным расхождением во взглядах по вопросам нацбезопасности.

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