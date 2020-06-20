Трамп соберет десятки тысяч человек на предвыборном митинге на фоне пандемии

Действующий президент США Дональд Трамп проведет первый предвыборный митинг на фоне пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает NBC News.

Митинг пройдет в Талсе, штат Оклахома. Ожидается, что десятки тысяч американцев соберутся внутри и за пределами места проведения мероприятия.

При этом члены американского штаба по ситуации с COVID-19 рекомендуют воздержаться от проведения массовых мероприятий в условиях распространения заболевания и предупреждают о рисках для здоровья, связанных с проведением митингов в закрытых помещениях, сообщает NBC News со ссылкой на информированные источники.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев новой коронавирусной инфекции. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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