Песков: Путину надо понимать, можно ли доверять Трампу

Президенту России Владимиру Путину нужно понять, можно ли доверять своему американскому коллеге Дональду Трампу в ситуации с договором по ограничению стратегических вооружений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря российского главы Дмитрия Пескова.

«Мы можем остаться без единого документа, который хоть как-то регулирует зону стратстабильности... И президенту Путину важно понимать, что у него есть визави, который ответственно может вести с ним диалог о том, чтобы эту ситуацию исправить», — сказал Песков.

Пресс-секретарь добавил, что Путин хочет не просто улучшить двухсторонние отношения, но и не подвергать мир опасности.

Ранее Госдепартамент США заявил, что американская администрация изучает возможность продления договора и учитывает позицию России по данному вопросу.

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