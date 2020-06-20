Лукашенко пообещал не позволять «ломать и уничтожать» Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что никому не позволит «сломать и уничтожить» страну, цитирует его «БелТА».

Белорусский лидер отметил, что государству постоянно «подкидывают, подбрасывают (идеи угрозы), нагнетая обстановку». Он призвал белорусов сохранять спокойную и мирную жизнь ради людей, которые погибли, сражаясь за эту цель.

«Предать, сломать и уничтожить то, что мы с вами создавали четверть века, никому не будет позволено», — подчеркнул Лукашенко.

Он признался, что не мог себе представить, что в Белоруссии могут появиться люди, которые хотят «сломать, уничтожить страну, изувечить память и все то, что сделал народ» и республике, спустя 75 лет после победы над нацизмом, снова придется отстаивать мир и покой .

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