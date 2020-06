Пушков заявил, что Лондон признал роль СССР и не стал спорить с Путиным о ВОВ

В Совете Федерации оценили ответ Британии на статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне. О своем мнении написал в Twitter сенатор Алексей Пушков.

Пушков отметил, что на Советский Союз пытались возложить вину за начало войны. При этом в своем заявлении Лондон признал роль СССР в разгроме нацизма, но оставил без комментариев тему причин начала войны.

«Лондон решил не вступать в полемику с Путиным», — добавил сенатор.

Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны») появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.

