Кочаряна отпустили домой после внесения залога почти в $4 млн

Экс-президента Армении Роберта Кочаряна отпустили домой после внесения за него залога в размере 2 млрд драмов (около $4 млн), сообщила пресс-служба адвокатской команды Кочаряна.

Как уточняется, бывший президент покинул медицинский центр «Измирлян», где проходил послеоперационное лечение и на данный момент находится дома.

«Определенная апелляционным уголовным судом сумма <...> была внесена на депозитный номер суда к концу рабочего дня пятницы», — передает данные пресс-службы ТАСС.

Роберт Кочарян — второй президент Республики Армения, он занимал пост главы государства с 30 марта 1998 года по 9 апреля 2008 года. Он проходит по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием.

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