Прокурор по делу двух адвокатов Трампа отказывается уходить в отставку

Минюст США решил сменить прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, который вел дела против адвокатов президента Дональда Трампа. Однако Берман отказался покидать занимаемую должность, пишет New York Times.

Генпрокурор Уильям Барр принял решение о кадровых изменениях без предварительного уведомления. На место Бермана претендует действующий председатель комиссии по ценным бумагам и биржам Джей Клейтон.

Берман заявил, что пока не оставит должность, так как был назначен судьями окружного суда США по Южному округу Нью-Йорка.

«Я не подавал в отставку и не собираюсь уходить с должности», — заявил он.

Прокурор уточнил, что уйдет, когда Сенат утвердит кандидатуру, назначенную президентом. До тех пор расследования, которые он проводит, будут идти без задержек и перерывов.

Издание отмечает, что сюрреалистическое противостояние знаменует собой последнюю битву за управление администрацией Трампа в министерстве юстиции.

Берман вел дело экс-адвоката Трампа Майкла Коэна и действующего адвоката Руди Джулиани.

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