Украина задолжала гражданам более $373 млн по искам в ЕСПЧ
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Долг Украины перед своими гражданами по решениям Европейского суда по правам человека составляет около 10 млрд гривен ($373 млн), заявил министр юстиции страны Денис Малюська в эфире телеканала «112 Украина».
«Там долги государства перед гражданами, юридическими лицами — это где-то миллиардов до десяти (гривен), наверное, есть», — сказал министр.
Он добавил, что власти страны намерены постепенно рассчитаться с долгами, однако, если сделать это единовременно, государство не сможет покрыть расходы пенсионного фонда и зарплаты бюджетникам.
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