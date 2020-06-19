Пресс-секретарь Трампа отказалась надевать маску на предвыборном митинге

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что не собирается пользоваться средствами индивидуальной защиты на грядущем крупном митинге республиканцев в поддержку президента США Дональда Трампа, несмотря на распространение коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Это личное решение. Меня регулярно проверяют (на коронавирус). Я чувствую, что для меня безопасно и не надевать маску», — сказала Макинэни на брифинге для журналистов.

Она подчеркнула, что на митинге будут присутствовать ряд крупных чиновников из администрации президента, однако организаторы не обязывают участников мероприятия использовать маски или перчатки.

«Мы будем раздавать антибактериальный гель для рук, маски для тех, кто будет присутствовать и решит надеть их», — отметила пресс-секретарь.

По ее словам, рекомендации властей США об использовании средств индивидуальной защиты носят рекомендательный характер.

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2 млн случаев COVID-19. Страна занимает первое место в мире по числу заболевших.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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