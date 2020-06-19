Нарышкин: у РФ нет доверия к заявлениям властей Британии об инциденте в Солсбери
Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил, что у России отсутствует доверие к заявлениям британских властей, которые имеют отношение к событиям в английском городе Солсбери. Об этом он сказал в интервью «Би-би-си».
По его словам, заявления официального Лондона о том, что за случившимся, «весьма вероятно, стоят русские», «не убеждают» российскую сторону.
В марте 2018 года в Солсбери на Сергея и Юлию Скрипаль было совершено нападение с использованием химического вещества «Новичок». Их госпитализировали в местную больницу, врачам которой удалось спасти их жизни. Лондон возложил ответственность за нападение на Москву.
В Кремле отвергают обвинения властей Великобритании в адрес России о причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— СМИ: Скрипали обнаружены в Новой Зеландии под новыми именами
— Отказались от России: посол Британии рассказал о Скрипалях