Трамп пообещал, что протестующих на его митинге «встретят по-другому»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с теми, кто выйдет на акции протеста в Оклахоме, где в субботу, 20 июня, состоится его митинг, будут обращаться не как в других городах страны, в которых проходили протесты и беспорядки. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что со всеми «протестующими, анархистами, подстрекателями, грабителями или неудачниками», которые направляются в Оклахому, «обойдутся не так, как это было в Нью-Йорке, Сиэтле или Миннеаполисе».

«Это будет выглядеть совсем по-другому!» – написал Трамп.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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