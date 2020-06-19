Адвокат рассказал о расследовании в отношении сына Бабарико

Расследование в отношении сына кандидата на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико Эдуарда, который возглавляет инициативную группу политика, ведут следователи белорусского КГБ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой адвоката его отца Дмитрия Лаевского.

По словам защитника, сейчас оба они находятся в СИЗО КГБ.

Ранее Виктора и Эдуарда Бабарико задержали по подозрению в возможном воздействии на свидетелей.

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