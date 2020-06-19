На имущество семьи Бабарико наложен арест

Правоохранительные органы Белоруссии наложили арест на имущество бывшего главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико, который претендует на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комитета госконтроля (КГК) Белоруссии.

Кроме того, было арестовано имущество сына Бабарико, который возглавляет предвыборный штаб своего отца.

18 июня Бабарико и его сын были задержаны. Экс-главу «Белгазпромбанка» подозревают в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». Глава Комитета госконтроля Белоруссии Иван Тертель заявил, что за незаконной деятельностью Бабарико стоит Газпром. Всего в рамках дела «Белгазпромбанка» задержано около 20 человек.

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