Путин назвал ответственных за начало Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин написал статью, посвященную 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Материал опубликовал американский журнал The National Interest.

В нем он попытался продемонстрировать роль Советского Союза в победе над нацизмом.

Так, глава государства считает несправедливым утверждение о том, что причиной начала войны стал подписанный 23 августа 1939 года пакт о ненападении между СССР и Германий. По его мнению, к этому привело Мюнхенское соглашение, а также политика западных держав после окончания Первой мировой войны.

При этом Путин отметил, что за ответственность за это несут все ведущие страны мира, а также добавил, что разбирать историю начала войны должны ученые. Он не желает брать на себя роль судьи и указывать на виновных.