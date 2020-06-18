Путин: СССР и Красная Армия сделали основной вклад в разгром нацизма

Президент России Владимир Путин в своей статье для National Interest указал на роль СССР и Красной Армии во вклад в разгром нацизма в ходе Второй мировой войны.

«Советский Союз и Красная Армия, что бы ни пытались доказать сегодня, внесли главный и решающий вклад в разгром нацизма. Это были герои, сражавшиеся до конца в окружении врага под Белостоком и Могилевом, Уманью и Киевом, Вязьмой и Харьковом. ... Они освободили Варшаву, Белград, Вену и Прагу. Они штурмовали Кенигсберг и Берлин», — пишет Путин.

В целом на СССР пришлось около 75% всех военных усилий, предпринимаемых антигитлеровской коалицией, отмечает Путин.

Президент отметил, что почитать ветеранов и помнить тех, кто погиб на поле боя, стало нашей моральной обязанностью.

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