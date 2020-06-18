Путин заявил об ответственности всех ведущих стран за начало Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин в своей статье для The National Interest отметил несправедливость заявлений о том, что пакт Молотова-Риббентропа послужил началом Второй мировой войны.

Он добавил, что все ведущие страны в некоторой степени несут ответственность за начало войны.

Российский лидер отметил, что боевые действия не начались внезапно, «ни с того, ни с сего», поскольку стала результатом тенденций и факторов мировой политики того времени.

«И эта близорукость, отказ создать коллективную систему безопасности стоили миллионов жизней и огромных потерь», — написал Путин.

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