The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны»).

В статье российский президент предлагает всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны, говорится в аннотации.

«Семьдесят пять лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. ... Советский Союз, претендовавший на грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом и спасший весь мир, исчез. Кроме того, события той войны давно стали далеким воспоминанием даже для ее участников. Так почему же Россия празднует 9 мая как самый большой праздник?», — начинает свою статью президент России.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что Путин закончил статью о Второй мировой войне.

