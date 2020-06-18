Трамп допустил, что Китай преднамеренно распространил коронавирус

Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай мог преднамеренно распространить коронавирус за пределы своей страны, чтобы нанести экономический ущерб другим странам, пишет газета The Wall Street Journal.

«Есть вероятность того, что это было сделано преднамеренно», — сказал Трамп.

Президент заявил, что его экономическая политика за полтора года » от них (Китая) камня на камне не оставила».

Ранее Трамп и администрация США не раз обвиняла Китай в сокрытии информации по коронавирусу, из-за чего мир не смог вовремя оценить опасность ситуации.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп назвал тестирование на COVID-19 переоцененным

— Сложности были: в ВОЗ испортили репутацию Китая