Против Порошенко возбуждено уголовное дело в связи с автокефалией УПЦ

Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением страной томоса об автокефалии местной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».

В четверг, 18 июня, экс-лидер прибыл в Печерский районный суд Киева, где должно состояться заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда протестуют его сторонники.

По его словам, новое дело возбуждено «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической - ред.) Православной церкви Украины».

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