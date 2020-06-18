Против Порошенко возбуждено уголовное дело в связи с автокефалией УПЦ
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Бывший президент Украины Петр Порошенко признался, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением страной томоса об автокефалии местной церкви. Об этом сообщает РИА «Новости».
В четверг, 18 июня, экс-лидер прибыл в Печерский районный суд Киева, где должно состояться заседание по избранию ему меры пресечения. У здания суда протестуют его сторонники.
По его словам, новое дело возбуждено «за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания (неканонической - ред.) Православной церкви Украины».
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