Более 30 депутатов Госдумы переболели COVID-19

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин рассказал, что за время пандемии тесты на коронавирус или на антитела дали положительный результат более чем у 30 депутатов. Об этом он сообщил в интервью «Газете.Ru».

«Если взять и суммировать тех, кто болеет, у кого уже найдены антитела, то будет более 30 депутатов. Повыше процент, чем по стране, получается», — сказал Володин.

Он пояснил, что депутаты не могут соблюдать режим самоизоляции, поскольку должны исполнять свои обязанности — работать в Госдуме, принимать избирателей, а также посещать регионы, от которых они были избраны.

«Все-таки депутат в любом случае едет к себе в регион, значит, летит самолетом, поездом, добирается машиной. Это как бы кто ни говорил, но общение. А раз общение, то потенциально он может заразиться, что и происходит», — рассказал Вячеслав Володин.

На вопрос «Газеты.Ru», существуют ли специальные условия медицинского обслуживания для депутатов, Володин сообщил, что в Москве все парламентарии прикреплены к ЦКБ, а в регионах заболевших депутатов лечат как обычных граждан.

«Когда речь идет о депутатах, очень много наносного, вот эти рассказы, что есть специальные условия. Действительно, депутаты обслуживаются в центральной клинической больнице, но это только в том случае, если депутат находится в Москве. Если приехал в регион, заболел, конечно, он лечится в своем родном регионе, в больнице, где оказывается эта помощь. Депутаты, которые заболели в регионах, лечились в региональных больницах. Все так же, как и наши граждане», — объяснил Вячеслав Володин.

Полное интервью с Вячеславом Володиным о работе парламента в условиях пандемии коронавируса, поправках в Конституцию и о том, кто будет после Владимира Путина, читайте на «Газете.Ru».