ВЦИОМ: 83% россиян знают дату голосования по поправкам; 68% в курсе, что можно проголосовать заранее
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Подавляющее большинство россиян — а именно 83% — информированы о дате проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.
Таковы данные опроса общественного мнения, которые ВЦИОМ опубликовал в четверг, 18 июня.
В частности, об опции проголосовать заранее — в период с 25 июня по 01 июля — слышали 68% россиян.
При этом каждый четвертый (25%) готов голосовать заранее.
Кроме того, согласно данным социологического исследования, меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе голосования, 66% россиян считают достаточными, а 14% — избыточными.
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