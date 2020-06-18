ВЦИОМ: 83% россиян знают дату голосования по поправкам; 68% в курсе, что можно проголосовать заранее

Подавляющее большинство россиян — а именно 83% — информированы о дате проведения голосования по внесению поправок в Конституцию РФ.

Таковы данные опроса общественного мнения, которые ВЦИОМ опубликовал в четверг, 18 июня.

В частности, об опции проголосовать заранее — в период с 25 июня по 01 июля — слышали 68% россиян.

При этом каждый четвертый (25%) готов голосовать заранее.

Кроме того, согласно данным социологического исследования, меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе голосования, 66% россиян считают достаточными, а 14% — избыточными.

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