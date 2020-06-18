Соперник Лукашенко на президентских выборах Бабарико нашелся

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Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на... Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на...
Бывший председатель правления Белгазпромбанка Виктор Бабарико, выдвинувший свою кандидатуру на...
Наталия Федосенко/ТАСС

Экс-глава «Белгазпромбанка», претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико перестал выходить на связь. Об этом пишет Telegram-канал штаба Бабарико.

В публикации говорится, что он со своим сыном Виктором отправились сдавать очередную часть собранных подписей и пропали.

Однако позже местный телеканал сообщил, что Бабарико с сыном нашлись и приехали в департамент финансовых расследований Комитета госконтроля республики.

Туда они были доставлены для проведения следственных действий по делу «Белгазпромбанка».

Ранее в головном здании «Белгазпромбанка» прошли обыски и было возбуждено уголовное дело по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Виктор Бабарико в деле «процессуального статуса не имеет». Позже белорусские СМИ уточнили, что возбуждены сразу два уголовных дела, фигурантами которых являются «бывшие и нынешние работники крупных компаний».

В Белоруссии 9 августа состоятся шестые в истории страны президентские выборы.

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