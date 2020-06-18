Названа возможная дата обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что он планирует сделать это в один из дней после парада Победы, который пройдет 24 июня.

По словам источника, Путин намерен лично разъяснить гражданам суть изменений в Основной закон России.

Другой информатор назвал в качестве возможных дат обращения 29 и 30 июня.

Ранее стало известно, что президент Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Песков ответил, обратится ли Путин к россиянам по поправкам в Конституцию

— Назван срок проведения онлайн голосования по поправкам в Конституцию в Москве