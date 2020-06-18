Названа возможная дата обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Президент России Владимир Путин обратится к россиянам накануне основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что он планирует сделать это в один из дней после парада Победы, который пройдет 24 июня.
По словам источника, Путин намерен лично разъяснить гражданам суть изменений в Основной закон России.
Другой информатор назвал в качестве возможных дат обращения 29 и 30 июня.
Ранее стало известно, что президент Путин намерен лично принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, которое состоится 1 июля.
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