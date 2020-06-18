Председателем сессии Генассамблеи ООН избран представитель Турции

Председателем 75-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН станет представитель Турции Волкан Бозкыр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление председателя Генассамблеи Тиджани Мухаммад-Банде.

Турецкий дипломат набрал необходимое большинство голосов для избрания председателем, отметил Мухаммад-Банде.

Волкан Бозкыр поступил на дипломатическую службу в 1972 году. С 2011 года является членом парламента Турции.

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