Избраны члены СБ ООН на 2021-2022 годы

Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны непостоянными членами Совета Безопасности (СБ) ООН на 2021-2022 годы, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты голосования Генеральной Ассамблеи.

В данном туре не удалось выбрать победителя от Африки, так как ни одна из двух участвующих стран не получила необходимой поддержки, указано в сообщении.

Кроме того, отмечается, что нужное количество голосов не набрала Канаде, которая выступала конкурентом Ирландии и Норвегии.

Совет Безопасности ООН состоит из десяти избираемых членов и пяти постоянных членов (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция. — примечание «Газеты.Ru»).

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