ООН назвала убийство Флойда «символом системного расизма»

Убийство афроамериканца Джорджа Флойда американским полицейским выступает символом системного расизма, пишет ТАСС со ссылкой на Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.

«Этот акт беспричинной жестокости (убийство Флойда) стал символом системного расизма, который наносит вред миллионам людей африканского происхождения», — сказала Бачелет.

Она утонила, что вред наносится в течение всей жизни, от поколения к поколению.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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