Высланным из РФ чешским дипломатам пришлось отправиться в Чехию на автомобилях

Двое сотрудников посольства Чехии в Москве, объявленные ранее персонами нон грата, покинули Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря чешского МИДа Зузану Штихову.

По ее словам, дипломатам пришлось отправиться на родину на автомобиле из-за отсутствия авиасообщения между странами.

В конце апреля чешские СМИ выпустили материалы о том, что в Прагу прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. При себе он якобы имел яд для того, чтобы «отравить местных политиков», которые имеют отношение к демонтажу памятника советскому маршалу Ивану Коневу и переименованию площади перед посольством России в честь Бориса Немцова.

5 июня Чехия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.

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