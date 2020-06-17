Лукашенко принял приглашение на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение российской стороны присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на посла России в Белоруссии Дмитрия Мезенцева.

Он выразил благодарность белорусскому лидеру за готовность принять участие в торжествах в Москве в честь Великой Победы.

Посол отметил, что принятое приглашение подтверждает единство подходов России и Белоруссии в оценке подвига советского народа и солдат Великой Отечественной войны.

Парад Победы в России в 2020 году был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за ситуации с пандемией коронавируса.