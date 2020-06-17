Мишустин аннулировал свыше 450 актов СССР и РСФСР

Премьер-министр России Михаил Мишустин аннулировал свыше 450 устаревших актов СССР и РСФСР. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что они утратят силу в 2020 и 2021 годах.

Данные документы были приняты в период с 1946 по 1991 год.

Речь идет о правилах ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, норм усушки мяса и др.

Также отменен указ 1995 года о порядке регистрации маломерных судов.

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