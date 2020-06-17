Партия Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» осуществляет сбор подписей в Раде за отставку правительства и не будет поддерживать новую программу деятельности кабмина. Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщил член фракции Алексей Гончаренко.

Он отметил, что фракции не нравится кабмин премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, поскольку «за более 100 дней его работы у нас возникла экономическая катастрофа, и только через 100 дней он нам дает программу, которую можно читать».

«У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает», — заявил Гончаренко.

По его словам, члены фракции голосовать за программу Шмыгаля 100% не станут.