Партия Порошенко начала сбор подписей за отставку правительства

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Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко... Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
Бывший президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко...
РИА Новости

Фракция экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» осуществляет сбор подписей в Раде за отставку правительства и не будет поддерживать новую программу деятельности кабмина. Об этом в эфире телеканала «Наш» сообщил член фракции Алексей Гончаренко.

Он отметил, что фракции не нравится кабмин премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, поскольку «за более 100 дней его работы у нас возникла экономическая катастрофа, и только через 100 дней он нам дает программу, которую можно читать».

«У нас карантин, экономическое падение, а правительство ничего не делает», — заявил Гончаренко.

По его словам, члены фракции голосовать за программу Шмыгаля 100% не станут.