Стала известна дата саммита ЕС по Минским соглашениям
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Евросоюз 19 июня проведет саммит по выполнению Минских соглашений, пишет ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.
«В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации Минских договоренностей», — приводятся слова Мишеля.
Предполагается, что на саммите Европа продлит на полгода санкции в отношении России.
В 2014 году Евросоюз ввел санкции из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Меры несколько раз продлевались и расширялись. Россия представила ответные санкции.
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