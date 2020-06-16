Стала известна дата саммита ЕС по Минским соглашениям

Евросоюз 19 июня проведет саммит по выполнению Минских соглашений, пишет ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

«В конце встречи мы кратко коснемся состояния реализации Минских договоренностей», — приводятся слова Мишеля.

Предполагается, что на саммите Европа продлит на полгода санкции в отношении России.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции из-за ситуации на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Меры несколько раз продлевались и расширялись. Россия представила ответные санкции.

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