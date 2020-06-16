ФСБ задержала замглавы Ульяновска по подозрению в мошенничестве

ФСБ задержала первого заместителя главы Ульяновска по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», — заявили в пресс-службе.

В настоящее время Сычев находится на допросе по делу в качестве подозреваемого.

Подробности уголовного дела пока не приводятся.

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