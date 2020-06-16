ФСБ задержала замглавы Ульяновска по подозрению в мошенничестве
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
ФСБ задержала первого заместителя главы Ульяновска по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Сегодня Михаил Сычев был задержан. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы», — заявили в пресс-службе.
В настоящее время Сычев находится на допросе по делу в качестве подозреваемого.
Подробности уголовного дела пока не приводятся.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В России выявлено свыше 720 случаев финансирования террористов с 2010 года
— ФСБ показала арсенал планировавшего нападение в Волгограде школьника