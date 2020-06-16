В США полицейским запретят удушающие приемы. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в Белом доме.

Исключением станет угроза жизни правоохранителей.

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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