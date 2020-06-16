Лавров пригласил Борреля посетить Россию после окончания пандемии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля посетить Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация, передает ТАСС.

«Слышали о планах ЕС провести стратегический обзор отношений с РФ и подтвердили нашу заинтересованность в развитии контактов. Подтвердили, кстати, приглашение Жозепу Боррелю посетить Российскую Федерацию, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией», — заявил Лавров.

Он добавил, что в настоящее время Россия уже рассмотрела ряд актуальных вопросов касательно отношений с Евросоюзом и будет рада обсудить их с представителями организации.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ФРГ предложили ответные меры на санкции США против «Северного потока - 2»