Лавров пригласил Борреля посетить Россию после окончания пандемии
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пригласил верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля посетить Россию, как только позволит эпидемиологическая ситуация, передает ТАСС.
«Слышали о планах ЕС провести стратегический обзор отношений с РФ и подтвердили нашу заинтересованность в развитии контактов. Подтвердили, кстати, приглашение Жозепу Боррелю посетить Российскую Федерацию, как только позволит ситуация с коронавирусной инфекцией», — заявил Лавров.
Он добавил, что в настоящее время Россия уже рассмотрела ряд актуальных вопросов касательно отношений с Евросоюзом и будет рада обсудить их с представителями организации.
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