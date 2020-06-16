МИД: отношения России и США ухудшать дальше некуда

В министерстве иностранных дел России считают, что российско-американские отношения нельзя ухудшить еще сильнее. С таким мнением выступил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он отметил, что у двух стран есть бессчетное количество вопросов разного масштаба, характера и сложности, которые необходимо решить.

«Отношения России и США, на мой взгляд, ухудшать дальше некуда», — цитирует дипломата ТАСС.

Рябков сделал это заявление, комментируя слова американского посла в Москве Джона Салливана, который говорил о негативном влиянии на диалог двух стран приговора Полу Уилану.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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