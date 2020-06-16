Рябков уточнил, фигурирует ли Уилан в вопросах обмена между Россией и США

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что имя американского и британского гражданина Пола Уилана, осужденного ранее в Москве за шпионаж, не фигурирует в вопросах об обмене заключенными между РФ и США. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, вопрос об обмене стоит в другой плоскости.

«Господин Уилан в подобного рода схемах и разменах не обсуждается», — подчеркнул Рябков.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Немедленно освободить»: Помпео заступился за осужденного Уилана

— Помпео желает освобождения Пола Уилана

— В МИД РФ ответили на критику в адрес приговора Уилану