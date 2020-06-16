В наблюдении за голосованием по поправкам могут принять участие более 500 тыс. граждан

Общее количество наблюдателей за голосованием по поправкам в Конституцию может превысить 500 тысяч человек, заявил руководитель рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.

Во вторник Ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) проводит прямой эфир с экспертами, посвященный организации и проведению предстоящего общероссийского голосования.

«На данный момент уже зарегистрировано и направлено к нам более 250 тысяч наблюдателей и начинают поступать предложения от партий. С учетом того, что мы рассчитываем, что партии будут не менее активны, как всегда, общее количество наблюдателей превысит более чем полмиллиона человек», - цитирует Григорьева РАПСИ.

Он добавил, что по данным мониторинга аппарата ОП РФ, за эти месяцы в СМИ появилось более 10 тысячи публикаций только о работе системы общественных палат в сфере организации наблюдения.

В соответствии с ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» ОП РФ и ОП субъектов обладают правом приема предложений о кандидатурах от граждан и общественных организаций для назначения наблюдателей. Порядок приема предложений о кандидатурах устанавливается ОП РФ.