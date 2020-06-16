Сеул созовет заседание Совбеза после взрыва межкорейского офиса связи
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин проведет встречу Совета национальной безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации южнокорейского лидера.
Совбез соберется в связи со взрывом офиса межкорейской связи в городе Кэсон.
Взрыв произошел в 14.49 по местному времени (8.49 мск). Очевидцы рассказали, что слышали звук взрыва и потом увидели дым.
Министерство объединения Республики Корея заявило, что взрыв был совершен Северной Кореей. Это случилось всего через несколько дней после того, как сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон предупредила: «вскоре будет видна трагическая участь бесполезного совместного офиса связи».
После взрыва южнокорейские военные ужесточили наблюдение вблизи напряженных пограничных районов и усилили готовность к возможным столкновениям.
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