Вучич в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в параде Победы

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил свое участие в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Свое решение он озвучил во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад в честь 75-летия Победы состоится 24 июня — в день, когда в 1945 году в Москве на Красной площади состоялись торжественные мероприятия в честь Победы над Германией.

В 2020 году проведение традиционного парада Победы на Красной площади 9 мая было отложено из-за пандемии коронавируса.

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