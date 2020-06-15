Помпео желает освобождения Пола Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России на 16 лет колонии за шпионаж Пола Уилана. Об этом пишет РИА «Новости».

Он отметил, что возмущен приговором, который назначили Уилану. Также он негативно высказался об обращении с ним российских властей.

Кроме того, Помпео остался недоволен заседанием суда, которое проходило в режиме секретности, поскольку доказательства вины предъявлялись тайно, а свидетели защиты не смогли присутствовать во время процесса.

Ранее стало известно, что Уилан не признал свою вину.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.