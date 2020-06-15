В США требуют отпустить Пола Уилана

Госсекретаря США Майка Помпео возмутил приговор американцу Полу Уилану, которого осудили в России за шпионаж. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

В своей записи он отметил, что обращение российских властей с Уиланом ужасает, и потребовать немедленно отпустить его.

Также в публикации Помпео подчеркнул, что суд по делу состоялся в условиях секретности, в связи с чем доказательства вины Уилана предъявлялись тайно, и свидетели не имели должного доступа к процессу.

Уилан был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации. Мосгорсуд признал 15 июня задержанного в России американца Пола Уилана виновным в шпионаже в России и назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.