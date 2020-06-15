Посол США в Москве отреагировал на приговор Уилану

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что возмущен приговором американцу Полу Уилану, передает РИА «Новости».

«Я разочарован и возмущен», — сказал посол.

Он также осудил судопроизводство в России и назвал его «тайным правосудием». Салливан напомнил, что открытый суд является неотъемлемым правом любого человека.

Посол сообщил, что продолжит собирать доказательства в защиту Уилана, чтобы добиться его освобождения. В первую очередь, Салливан планирует встретиться с семьей осужденного.

Ранее Мосгорсуд признал задержанного Уилана виновным в шпионаже в России. Судья назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Американец в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Он отметил, что намерен обжаловать этот приговор.

Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.