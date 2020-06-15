В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах
В Кремле с абсолютным пониманием относятся к решению региональных властей отменить парад Победы для недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Ранее стало известно, что власти Челябинской области и Якутии решили отменить парад Победы 24 июня из-за риска распространения коронавирусной инфекции.
По словам Пескова, решать проводить ли парад или нет должны руководители регионов, так как им виднее, как обстоят дела с инфекцией в субъекте.
«Им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения», — сказал Песков.
Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.
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