В Кремле с пониманием отнеслись к отмене парадов Победы в регионах

В Кремле с абсолютным пониманием относятся к решению региональных властей отменить парад Победы для недопущения распространения коронавируса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что власти Челябинской области и Якутии решили отменить парад Победы 24 июня из-за риска распространения коронавирусной инфекции.

По словам Пескова, решать проводить ли парад или нет должны руководители регионов, так как им виднее, как обстоят дела с инфекцией в субъекте.

«Им более с руки выстраивать какие-то эпидемиологические прогнозы на краткосрочную и среднесрочную перспективу и, основываясь на этих прогнозах, принимать те или иные решения», — сказал Песков.

Традиционный парад Победы, проходящий 9 мая, был отменен из-за пандемии коронавируса. Президент России Владимир Путин объявил о переносе торжества на 24 июня.

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