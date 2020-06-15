В Кремле отреагировали на приговор Полу Уилану

В Кремле отреагировали на приговор американцу Полу Уилану, осужденному в РФ на 16 лет за шпионаж, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не комментирует это дело.

«Кремль не занимается такими вопросами. В данном случае я никак не комментирую и это решение суда, и эту ситуацию в частности. Он сужден решением суда, и в этом решении все говорится», — отметил Песков.

Он добавил, что суд принял обвинения, которые были предъявлены Уилану.

Уилан имеет гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии. Он был задержан 28 декабря 2018 года в Москве. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации.

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