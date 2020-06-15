Трамп раскритиковал СМИ за умалчивание информации о протестах в Сиэтле

Президент США Дональд Трамп подверг критике СМИ, за то что они якобы специально мало освещают протесты в Сиэтле, где митингующие объявили о создании «Автономной зоны Капитолийского холма». Об этом он написал в своем Twitter.

«Кто-нибудь замечает, как мало публикующие фейки СМИ пишут о леворадикальном перевороте в Сиэтле?» — задал в своем Twitter вопрос Трамп.

По его словам, это делается намеренно, поскольку такие СМИ имеют представление, «какое сильное влияние эта слабость и некомпетентность имеет в политическом плане».

«Мэру и губернатору должно быть стыдно за себя. Это можно легко исправить!» — написал Трамп.

Ранее Трамп заявил о захвате Сиэтла «внутренними террористами».

25 мая сотрудники полиции Миннеаполиса задержали афроамериканца Джорджа Флойда. При задержании полицейский встал коленом на шею мужчины. Флойд кричал, что задыхается, но сотрудники правопорядка не обращали на это внимания. В итоге мужчина скончался в реанимации. Это вызвало массовые протесты и беспорядки в США.

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