Помощник Трампа заявил, что экономика США начала восстанавливаться после COVID

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Экономика США начала преодолевать последствия, вызванные пандемией коронавируса. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN.

«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал Кадлоу.

Он выразил надежду, что восстановление будет быстрым — уже сейчас снижается уровень безработицы и растут продажи.

В США коронавирусом заразились больше двух миллионов, скончались 115 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Главный инфекционист США спрогнозировал, когда страна вернется к обычной жизни