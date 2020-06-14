В Японии отреагировали на слова Путина о Курильских островах

Жители Японии отреагировали на слова президента России Владимира Путина о Курильских островах, которые лидер назвал родиной российского народа. Об этом сообщает ИноСМИ.ру.

Так, некоторые японские пользователи отметили, что их соотечественники «уже давно не живут» на территории Курил.

Другие написали, что Россия потеряла «всякое желание возвращать острова».

Кроме того, многие читатели добавили, что всем хотелось бы возвращения островов, но слова Путина, по их мнению, дают понять, что от этой идеи нужно отказаться.

Россия и Япония долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов. Токио ссылается на Симодский трактат о торговле и границах, который был заключен между Российской империей и Японией в феврале 1855 года. Согласно документу, из Курильских островов Японии отходили Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа островов Хабомаи, а остальные признавались российскими владениями.

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